الشيخ: ما حصل في جنازة "أبو عاقلة" يعزز موقفنا الرافض بمشاركة إسرائيل في التحقيق

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزة لحركة فتح حسين الشيخ: "نرحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".وأضاف الشيخ في تصريح مقتصب له عبر (تويتر)، أن أية مشاركة تكون بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص، التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي".وتابع: "ما حصل في تشييع جثمانها يوم أمس من قبل قوات الاحتلال يعزز موقفنا الرافض لمشاركة إسرائيل في هذا التحقيق".والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت يوم أمس الجمعة، بوحشية على موكب تشييع الصحفية أبو عاقلة، وقامت بضرب المُشيعيين.