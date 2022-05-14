بلينكن: شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازة أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة في تشييع جنازة مراسلة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.وقال بلينكن، في بيان: "شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازتها"، مضيفاً: "كلّ عائلة تستحق أن تكون قادرة على دفن أحبّائها بطريقة محترمة وبلا عوائق".وتابع "نبقى على اتّصال وثيق بنظيرَينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنّب أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر".