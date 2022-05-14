تفاصيل اجتماع وزير الأشغال الفلسطيني مع الرئيس التونسي















































رام الله - دنيا الوطنجدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، تأكيد موقف تونس الثابت المساند للحق الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة.جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد بقصر قرطاج، وزير الأشغال العامة والإسكان محمّد زيارة.كما أشار الرئيس إلى استعداد تونس إلى وضع كل خبراتها في مجال التجهيز والإسكان والتعمير بين يدي الشعب الفلسطيني في إطار شراكة بعيدة المدى.ومن جانبه، نقل الوزير د. زيارة إلى رئيس الجمهورية تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، وجدّد التنويه بموقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.كما أعرب د. زيارة عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى تونس وعن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الشراكة مع تونس وتعزيز نسق تبادل التجارب والخبرات.