دولي

الولايات المتحدة وآسيان تعلنان عن "أهمية الوقف الفوري" للأعمال القتالية في أوكرانيا

الولايات المتحدة وآسيان تعلنان عن "أهمية الوقف الفوري" للأعمال القتالية في أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن "أهمية الوقف الفوري"  للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وجاء في أعقاب قمة الولايات المتحدة-آسيان التي جرت في واشنطن: " بشأن أوكرانيا، كما بشان جميع البلدان، نواصل الإشارة إلى احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضيها".

وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) وبحسب بيان مشترك نشر أمس الجمعة،قال الطرفان: "نشير إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية وخلق ظروف تعطي إمكانيات للتسوية السلمية".

وتابع: "ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهادفة إلى البحث عن مخرج سلمي من الوضع"، مدققا: "كما ندعو لتسهيل الوصول السريع والآمن والحر للمساعدات الإنسانية لمن يحتاج إليها في أوكرانيا، وكذلك حماية المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية والأشخاص المعرضين للخطر".

وفي حديثه حول التطورات الأخيرة في بحر جنوب الصين قال البيان: "أشرنا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف".. كما نؤكد ضرورة تحقيق التسوية السلمية للجدالات وفق المبادئ المعترف بها للقانون الدولي".

هذا وأكد البيان التمسك الكامل للمشاركين في القمة بضرورة جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

 وقال: "نؤكد تمسكنا المشترك لنزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

 نواصل الإصرار على أنه يجب على كوريا الشمالية تنفيذ القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار دعوة المجتمع الدولي للدبلوماسية وعن طريق العمل لصالح الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

أخبار ذات صلة

بايدن يتجنب إدانة عنف القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة

بايدن يتجنب إدانة عنف القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة

ماليزيا تحث الولايات المتحدة على الصدق في حل القضايا الدولية

ماليزيا تحث الولايات المتحدة على الصدق في حل القضايا الدولية

استقالة مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية

استقالة مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية

الولايات المتحدة: موسكو تنقل &#34;قسرا&#34; الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا

الولايات المتحدة: موسكو تنقل "قسرا" الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا

وسط حالة طارئة لإمدادات الدم تتقدم كنيسة شينشونجي سماء جديدة أرض الجديدة للتبرع

وسط حالة طارئة لإمدادات الدم تتقدم كنيسة شينشونجي سماء جديدة أرض الجديدة للتبرع

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): عهد النكبات ولى ونحن إزاء قيامة وانبعاث جديدين للوطنية والكفاح

(فدا): عهد النكبات ولى ونحن إزاء قيامة وانبعاث جديدين للوطنية والكفاح

الخليل: تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناً مع سكان البيوت المهددة بالهدم

الخليل: تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناً مع سكان البيوت المهددة بالهدم

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة الاعتداء على جنازة أبو عاقلة لا تقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها

"الديمقراطية": جريمة الاعتداء على جنازة أبو عاقلة لا تقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

شاهد: الطيبي يمنع قوات الاحتلال من اعتقال شاب أمام بيت عزاء شيرين أبو عاقلة

شاهد: الطيبي يمنع قوات الاحتلال من اعتقال شاب أمام بيت عزاء شيرين أبو عاقلة

ريحان: شعبنا لن يصمت على استمرار تغول الاستيطان في الضفة

ريحان: شعبنا لن يصمت على استمرار تغول الاستيطان في الضفة

البرغوثي: الأجيال الفلسطينية لن تفرط بالقدس وتتمسك بحقها وأرضها

البرغوثي: الأجيال الفلسطينية لن تفرط بالقدس وتتمسك بحقها وأرضها

التشريعي بغزة: اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الصحفية أبو عاقلة تمادي في الإجرام

التشريعي بغزة: اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الصحفية أبو عاقلة تمادي في الإجرام

منوعات

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

شاهد: بطلة مسلسل فاتن أمل حربي تعلن خطوبتها

شاهد: أول عمل فني يكرّم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: أول عمل فني يكرّم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: ياسمين صبري بكامل رشاقتها في أحضان الطبيعة

شاهد: ياسمين صبري بكامل رشاقتها في أحضان الطبيعة

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

عربي

سفارة فلسطين في تونس تقيم بيت عزاء للصحفية شيرين أبو عاقلة

سفارة فلسطين في تونس تقيم بيت عزاء للصحفية شيرين أبو عاقلة

سوريا: خمسة شهداء في عدوان إسرائيلي على مصياف

سوريا: خمسة شهداء في عدوان إسرائيلي على مصياف

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية