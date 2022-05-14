قيادي بفتح يكشف آخر حديث أجراه مع الشهيدة "أبو عاقلة"

رام الله - دنيا الوطننشر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم السبت، آخر رسالة كانت بينه وبين الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.وعلق صيدم على استشهادها عبر (فيس بوك): "عشية عيد الفطر، كما كل يوم في حياتها، الجغرافيا محطة متحركة، غداً رام الله وبعد غد ٍجنين، لتبقى القدس المحطة الثابتة ولتصبح بعد أيام، المستقر الأخير، المسيرة مستمرة!".هذا واستشهدت أبو عاقلة، يوم الأربعاء الماضي، جراء إطلاق النار عليها من قبل جيش الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد أثناء تغطيتها اقتحامات مخيم جنين.