الخليل: تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناً مع سكان البيوت المهددة بالهدم

رام الله - دنيا الوطنجرت ظهر الجمعة خلال ثلاث تظاهرات على مداخل عدة قرى في مسافر يطا المهددة بالهدم والتهجير، بعد ان أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى تلك القرى والخرب جنوب الخليل.وكانت عدة وفود تضامنية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة وعلى رأسها (عايده توما وعوفر كاسيف وأيمن عودة ومنصور دهامشة)، وبمشاركة من حزب الشعب الفلسطيني في الخليل، وصلت الى محيط مسافر يطا ضمن حملة تضامن مع اهالي القرى المهددة بيوتها بالهدم وتهجير سكانها، إلا ان قوات الاحتلال قامت بمحاصرة تلك الوفود ومطاردة وتفريق العديد منها ومنع دخولها إلى القرى المستهدفة، وأعلنت سوسيا منطقة عسكرية مغلقة، ما اجبر المتضامنين على التظاهر والاعتصام على مداخل الظرق المؤدية لها.