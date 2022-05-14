"الديمقراطية": جريمة الاعتداء على جنازة أبو عاقلة لا تقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها





وقالت "الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاعتداء على الجنازة لا يقل بشاعةً عن جريمة اغتيالها مع سبق ترصد وتصميم في مخيم جنين، ويكشف عن مدى الحقد والكراهية اللذين تكنهما سلطات الاحتلال للصحافة الفلسطينية والتي لم تتوقف لحظة عن إظهار وكشف الحقيقة الفاشية للاحتلال أمام الرأي العام الدولي.



وحيّت الجبهة جماهير شعبنا في القدس المحتلة والقادمين من مناطق الضفة وأراضي عام 48، على مواقفهم البطولية والشجاعة في التصدي لقوات الاحتلال وتجسيدهم وحدة شعبنا في الميدان.

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في قلب مدينة القدس.