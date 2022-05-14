حسين الشيخ: المشهد الوداعي لأبو عاقلة بشوارع القدس يؤكد أن المدينة فلسطينية خالصة





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا المشهد الوداعي لشيرين أبو عاقلة في شوارع القدس يؤكد أن القدس فلسطينية خالصة وعاصمة أبدية للفلسطينيين رغم كل محاولات الاحتلال طمس الحقيقة وقتل الحلم وتزوير التاريخ".





وشيع الفلسطينيون يوم أمس الجمعة، في جنازة مهيبة، جثمان أبو عاقلة إلى مثواه الأخير، بعد يومين من استشهادها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها اقتحام مدينة جنين الأربعاء الماضي.

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم السبت، على جنازة مراسلة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، في القدس.