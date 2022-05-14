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تفاصيل اجتماع بادين بالملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض

تفاصيل اجتماع بادين بالملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض
الرئيسان الامريكي والاردني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلده مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أمس الجمعة، حيث أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقدير الأردن للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في مختلف المجالات، لتمكينها من مواصلة جهودها في التطوير الاقتصادي والتنموي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد بايدن دعمه الكامل للأردن، بقيادة الملك، مشيدا بالمملكة كشريك محوري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعنصر أساسي لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ دعا الملك عبد الله الثاني  إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عبد الله الثاني  إلى الدور المحوري للولايات المتحدة بهذا الخصوص، محذرا من تكرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

من جانبه، أكد بايدن على  دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين وضرورة إيجاد آليات للحد من التصعيد ودعم جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف، مؤكدا الدور المحوري للوصاية الهاشمية في القدس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الأردنية الأمريكية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة من خلال مشاريع التكامل الإقليمي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة، بحيث يكون الأردن مركزا إقليميا للاستثمار والتعاون في هذه المشاريع.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا المنطقة وأزماتها، وإلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي والاقتصاد العالمي.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة التاريخية.

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