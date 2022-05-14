شؤون فلسطينية

على كافة المحاور.. "المرور بغزة" تنشر حالة الطرق اليوم السبت

على كافة المحاور.. "المرور بغزة" تنشر حالة الطرق اليوم السبت
شرطي مرور
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح.

ونوهت المرور، إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.

وأوضحت المرور، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد. 

وبينت أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطنين التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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