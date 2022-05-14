طقس فلسطين: أجواء حارة جداً وجافة ومُثيرة للغبار

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 34-20 24-15 24-14 بيت لحم 34-20 24-15 24-14 رام الله والبيرة 33-19 23-14 23-13 طولكرم 35-22 26-18 26-17 نابلس 35-20 25-16 25-15 قلقيلية 35-22 26-18 26-17 جنين 37-21 27-17 27-16 سلفيت 34-20 24-15 24-14 طوباس 38-22 28-18 28-17 روابي 35-20 25-16 25-15 الخليل 33-19 23-14 23-13 غزه 32-21 25-19 25-18 أريحا 41-24 31-21 31-20 خانيونس 32-21 25-19 25-18 الأغوار الشمالية 39-22 29-19 29-18 رفح 33-22 26-18 26-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي