مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه بحادثة اغتيال أبو عاقلة

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، عن استنكاره الشديد بشأن حادثة اغتيال مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.





جاء ذلك خلال إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بياناً صحفياً، كانت الولايات المتحدة قد وزعته على الدول الأعضاء.



ودعا البيان، إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه في مقتل أبو عاقلة"، كما شدد على الحاجة إلى ضمان المساءلة، ووجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.



كما أكد مجلس الأمن في بيانه على أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب.





رام الله - دنيا الوطن