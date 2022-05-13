البرغوثي: الأجيال الفلسطينية لن تفرط بالقدس وتتمسك بحقها وأرضها

رام الله - دنيا الوطنشدّدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة فادية البرغوثي، اليوم الجمعة، على أن "الجيل الفلسطيني القادم كما الحالي لن يفرط بالقدس، ويتمسك بحقه وأرضه".وقالت البرغوثي، تعقيبا على اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إن "الاحتلال يشعر بضعفه أمام جثامين شهداء فلسطين".وأضافت أن "الاحتلال استفزه رفع العلم الفلسطيني في القدس وتوحد الشعب في جنازة أبو عاقلة".وتابعت البرغوثي: "صورة الاحتلال الصهيوني وبطشه ظهرت من خلال اعتدائه على الجنازة، وقد ظهر كجيفة اليوم وشيرين كبطلة صاحبة رسالة".ونوهت إلى أنه "يحاول فرض سيطرته على القدس منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطينية، إلا أن أهل المدينة ما زالوا يرفعوا الأعلام الفلسطينية ليوصلوا رسالة أنها أرضهم وحقهم".واعتدت قوات الاحتلال اليوم على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، وحاولت منع المواطنين من رفع العلم الفلسطيني خلال تواجدهم أمام المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.وأصيب خلال الاعتداء المصور الصحفي أشرف شويكي أمام المستشفى الفرنسي، كما اعتدت قوات الاحتلال على المشيعين الذين تواجدوا في محيط كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس المحتلة.