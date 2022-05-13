شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة: اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الصحفية أبو عاقلة تمادي في الإجرام

التشريعي بغزة: اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الصحفية أبو عاقلة تمادي في الإجرام
رام الله - دنيا الوطن
أدان المجلس التشريعي بغزة، بشدة اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء الوحشي على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واعتبر المجلس في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "هذا الاعتداء الهمجي تماديا صارخا في الإجرام الإسرائيلي ضد الإنسان الفلسطيني حيا كان أو ميتا". 

وأكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الإدانات الدولية التي صدرت إزاء جريمته البشعة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالإدانة والانتقال الفوري للعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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