دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تستنكر انتهاك الاحتلال لحرمة جثمان الشهيدة أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال العنصري على جثمان الشهيد شيرين أبو عاقلة، وعلى حامليه، أنه امر لا يقدم عليه إلا من تجردوا من انسانيتهم وانتمائهم البشري.وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الجمعة "بأن الصمت عن هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ترتكبها العصابات الصهيونية العنصرية في الأرض المحتلة، انما يشرع لحقبة جديدة في التعامل الدولي تفسح المجال لكل الخارجين عن القانون في أنحاء العالم، وبسبب غياب العقاب، لانتهاج نفس الأسلوب العنصري والاجرامي لدولة الاحتلال، مالم يقف العالم عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية".وأضافت الدائرة "إن حكومة المستوطنين العنصرية وأذرعها الأمنية والعسكرية ما هي الا جماعات دموية تتصرف وتنتهج كما العصابات الاجرامية في انتهاكها للقوانين والاتفاقيات والحرمات الدينية وقدسية الأموات، وتنطبق عليها الآية الكريمة "بأنهم قوم لا يعقلون" وباتوا كيانا خارج القانون، ولا ادل على ذلك من القرارات الدولية التي اعتمدتهم باعتبارهم كيانا عنصريا".وأكدت الدائرة "أن انتهاك حرمة جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة من الناحية القانونية الدولية يتنافى وينتهك اتفاقيات جنيف للعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 التي جاء فيها: “يجب احترام جثث الموتى وحمايتها في أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، حيث حدد ذلك البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، في المادة 34"