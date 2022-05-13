شاهد.. خطيب جمعة بخانيونس: نحن أولياء دم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنعلق الشيخ الداعية رجب أبو صلاح، اليوم، في خطبة صلاة الجمعة، على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في جنين يوم الأربعاء الماضي.وقال الداعية أبو صلاح، في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، عن الشهيدة شيرين: "نعزي أنفسنا وعائلتها والجزيرة وكل الوطن، نحن اخوتها وقرابتها، وهذا يعني أننا أولياء الدم".وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاسب على هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.