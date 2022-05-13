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شؤون فلسطينية

الخارجية المصرية تُدين الاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة

الخارجية المصرية تُدين الاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانًا تُدين فيه اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقالت الوزارة، إنها تعرب عن " رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة من قِبل السلطات الإسرائيلية".

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن "مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلاً عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبًا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة".

وبدأت ظهر اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مسقط رأسها بالقدس المحتلة.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة ، كما وأغلقت الطرق والمداخل المؤدية إلى المستشفى الفرنسي في القدس.

كما ومنعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.




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