شاهد: شرطة الاحتلال تقتحم بيت عزاء الشهيدة أبو عاقلة وتقوم بإغلاقه

رام الله - دنيا الوطنقامت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، باقتحام بيت عزاء الهشيدة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس.وأفادت مصادر محلية، أن عددًا من قوات الاقتحام، اقتحمت بيت عزاء الشهيدة أبو عاقلة، في كنيسة اللقاء ببيت حنينا، وقامت بإغلاقه.وبدأت ظهر اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مسقط رأسها بالقدس المحتلة.واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة ، كما وأغلقت الطرق والمداخل المؤدية إلى المستشفى الفرنسي في القدس.كما ومنعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.