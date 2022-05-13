229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة الضالعين في جريمة إعدام أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد عبارات الاستنكار جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/5/2022، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلى (83) صحفية وصحفي منذ بداية العام 1972.يؤكد الموقعون أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية شيرين أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبرو جريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة شيرين أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج على الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلى جانب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.يشدد الموقعون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتستر على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم .يطالب الموقعون بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب. وإلى رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية على قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب على غرار استهداف طواقم الإسعاف.يذكّر الموقعون أن الصحفيين/ات والعاملين/ات في وسائل الإعلام يتمتعون ويتمتعن بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني مثلهم/هن كمثل المدنيين من النساء والرجال وقت النزاعات المسلحة وخاصة المادتين (51 و79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تنص المادة (51) الفقرة (2) على حماية السكان المدنيين (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم ). كما تنص المادة(79) من ذات، والتي على (أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون ... ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات)، كما تعد الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفية أبو عاقلة انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2222) الخاص بحماية الصحفيين/ات، والذي أصدره المجلس في أيار/مايو 2015.الموقعون:1. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)2. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)3. اتحاد العمل النسائي /المغرب4. اتحاد العمل النسوي/فلسطين5. الاتحاد النسائي البحريني6. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني7. اتحاد لجان المرأة الفلسطيمية8. اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني9. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام10. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)11. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)12. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن13. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان/فلسطين14. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان15. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق16. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق17. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام18. التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن /العراق19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)20. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام21. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)22. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)23. التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية(يضم 550 جمعية)/مصر24. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 132525. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام26. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع27. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان29. جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينيه30. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان31. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس32. جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدنين تونس33. الجمعية التونسية للحراك الثقافي34. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات35. جمعية الحقوقيين الأردنيين36. جمعية الدراسات التنموية الفلسطينية37. جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية38. جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب(ASDHOM)39. جمعية الرواد للثقافة والفنون / فلسطين40. جمعية الرواد للثقافة والفنون /فلسطين41. جمعية السيدات العاملات/الأردن42. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان43. جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين44. جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل /فلسطين45. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين46. الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ليبيا47. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين48. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن49. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيا50. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان51. الجمعية المغربية للنساء التقدميات52. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء/المغرب53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن54. جمعية المهندسين الزراعيين العرب / فلسطين55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان56. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان في العراق57. جمعية النجاح النسوية/ اليمن58. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين59. جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية- الضفة الغربية/فلسطين60. جمعية النساء العربيات/الأردن61. جمعية الوشم/تونس62. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات / مصر63. جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن64. جمعية بيتي/لبنان65. جمعية تأثير لحقوق الإنسان/الأردن66. جمعية تمكين العيش باستقلال/لبنان67. جمعية تنمية إعلام المرأة-تام/فلسطين68. جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة / اليمن69. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن70. جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/مصر71. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني72. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب73. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان74. جمعية رؤى نسائية/ الأردن75. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن76. جمعية شموع للمساواة/المغرب77. جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل غزة / فلسطين78. جمعية كيميت للتنمية الإنسانية/مصر79. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين80. جمعية معاَ منتدى النساء العربيات في النقب/فلسطين81. جمعية معهد تضامن النساء الأردني82. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن83. جمعية نساء ضد العنف/فلسطين84. جمعية نشاز تونس85. جمعية وشم/تونس86. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية /تونس87. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال88. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (فرنسا)89. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا90. الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني91. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن92. الرابطة التونسية للتسامح93. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان94. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان95. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار96. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا97. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية98. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن99. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن100. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)101. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب102. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني103. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان104. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن105. شبكة النساء العراقيات106. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي107. شبكة سلمى الاقليمية لمناهضة العنف ضد النساءفي المنطقة العربية108. شبكة كرامة109. صحيفة أقلام، موريتانيا110. طاقم شؤون المرأة/فلسطين111. فلسطينيات ضد العنف-فضا/فلسطين112. كيان تنظيم نسوي/فلسطين113. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية114. لجنة الدفاع عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية في أوروبا115. اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية116. اللجنة الطبية السورية/باريس117. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس118. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)119. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا120. اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان في تونس121. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح/فلسطين122. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT123. المجلس الدولي للاغاثة والتنمية124. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن125. المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج126. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)127. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن128. المدرسة الديمقراطية/اليمن129. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين130. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)131. مركز إبداع المعلم/فلسطين132. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين133. مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة-غزة/ فلسطين134. مركز الإعلام المجتمعي/فلسطين135. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن136. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن137. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان138. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين139. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية140. مركز السرايا لخدمة المجتمع/فلسطين141. مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة/فلسطين142. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج143. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"144. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين145. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن146. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين147. مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة/مصر148. مركز المحروسة للتنمية والمشاركة/مصر149. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين150. مركز تفوق الاستشاري للتنمية/البحرين151. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن152. مركز حريات/فلسطين153. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن154. مركز دراسات النوع الاجتماعي-الجندر /السودان155. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية156. مركز شؤون المرأة/فلسطين157. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن158. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن159. مركز عين لحقوق الإنسان/اليمن160. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق161. مركز واصل لتنمية الشباب / فلسطين162. معهد الأبحاث التطبيقية القدس – (أريج)163. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف164. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف165. ملتقى اعلاميات الجنوب/فلسطين166. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن167. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر168. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن169. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا170. منبر المرأة الليبية من أجل السلام/ليبيا171. المنتدى الاستشاري للعضوات تكامل/فلسطين172. منتدى الإعلام في لبنان173. منتدى البحرين لحقوق الإنسان174. منتدى الشباب السياسية والاجتماعي/فلسطين175. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن176. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)177. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف178. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب179. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب180. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق181. منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا العنف/جنيف182. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة183. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية184. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )185. منظمة المبادرة الاجتماعية/سورية186. منظمة المساعدات والتنمية ARDO /اليمن187. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان188. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان189. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن190. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا191. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية192. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات193. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن194. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا195. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف196. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن197. منظمة ساوة لحقوق الإنسان /العراق198. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا199. منظمة كفى عنف واستغلال/لبنان200. منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية / اليمن201. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن202. مؤسسة البشائر لتنمية المرآة والطفل/ اليمن203. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر204. مؤسسة السجين الوطنية/اليمن205. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن206. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين207. مؤسسة الطيب للإغاثة والتنمية/ اليمن208. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان -المنيا/ مصر209. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر210. مؤسسة المرأة الجديدة/مصر211. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة/مصر212. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر213. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن214. المؤسسة الوطنية لمكافحة التدخين والقات والمخدرات/ اليمن215. مؤسسة تعاون لحل الصراع / فلسطين216. مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الانسانية/ اليمن217. مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن218. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن219. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن220. مؤسسة فلسطينيات221. مؤسسة قضايا المراة المصرية222. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق223. مؤسسه ادوار للتغيير الاجتماعي(مؤسسة نسوية)-الخليل/فلسطين224. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين225. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء/فلسطين226. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"227. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا228. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان229. وكالة زهرة شنقيط/ موريتانيا