عاجل

  • النيابة العامة الفلسطينية: نؤكد استمرار الإجراءات التحقيقية في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال

  • النيابة العامة الفلسطينية: السبب المباشر لوفاة شيرين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية

  • النيابة العامة الفلسطينية: السبب المباشر لوفاة شيرين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية

  • النيابة العامة الفلسطينية: تحقيق أولي يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة شيرين كان من قوات الاحتلال

مباشر | تداعيات الاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شؤون فلسطينية

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمكتب السياسي للجبهة ، وماجدة المصري ومحمد دويكات أعضاء المكتب السياسي، بالإضافة إلى عدد من كوادر الجبهة في بيت دجن ، بزيارة تضامنية لأصحاب البيوت التي هدمها الاحتلال في بيت دجن ، بهدف التضامن والوقوف معهم في مواجهة جرائم الاحتلال اليومية التي يرتكبها بحق بيت دجن والشعب الفلسطيني عموما.

هذا وقد التقى وفد الجبهة أصحاب البيوت التي هدمتها قوات الاحتلال وكلا من رئيس المجلس القروي السيد توفيق الحاج محمد ومنسق اللجنة الشغبية في القرية السيد نصر أبو جيش و امين سر الجبهة في بيت دجن يونس حمدان وممثلي الفصائل الوطنية، ومن بعدها قام الوفد بزيارة البيوت المهدمة ووقفوا على الدمار الذي خلفه الاحتلال .

واستنكر وفد الجبهة إقدام قوات الاحتلال على هدم المنازل في بيت دجن وكل المناطق ،الهادفة الى التضييق غلى الشعب الفلسطيني وتيئيسه واجباره على الرحيل، وهذه كلها جرائم حرب تضاف الى جرائمه اليومية ،ومحاوله لكسر شوكة شعبنا وثنيه عن النضال ضد الاحتلال ومواصلة مسيرته التي حتما ستنتصر،

وتحدث رئيس المجلس السيد توفيق عن وضع بيت دجن والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على القرية واهاليها ،وابلغ رئيس المجلس وفد الجبهه ، بان غدا سيشهد اطلاق الحملة الوطنية لدعم بيت دجن لتمكينها من الصمود والمقاومة.

وأشاد رمزي رباح "بصمود أهالي بيت دجن في مقاومة الاحتلال ومستوطنيه وثباتهم في مواجهته، وقال رباح ان الاحتلال ومهما طال الزمن سيحاكم في محكمة الجنايات الدولية على كل الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة اغتيال الشهيدة الفارسة الاعلامية شيرين ابو عاقلة، وشدد رمزي ان على السلطة الفلسطينية اسناد المواطنين وتوفير كل مقومات صمودهم في وجه الاحتلال وآلته العسكرية ومستوطنيه الذي يعربدون بحمايته في كل الارض الفلسطينية المحتلة ومنها بيت دجن".

كما دعا رباح إلى "ضرورة الاسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة كمركز قيادي موحد يقود نصال شعبنا ويؤطره على طريق الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال".

وفي نهاية الزيارة التضامنية، قام رئيس المجلس القروي ومنسق اللجنة الشعبية، بتسليم رمزي رباح رسالة موجهة الى رئيس واعضاء اللجنة التنتفيذية للمنظمة ،تطالب بالتحرك العاجل لاسناد المواطنين في بيت دجن وتوفير مقومات صمودهم وثباتهم على أرضهم.

أخبار ذات صلة

229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة الضالعين في جريمة إعدام أبو عاقلة

229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة الضالعين في جريمة إعدام أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34; تُدين اعتداء الاحتلال على المشاركين في تشييع أبو عاقلة

"الخارجية" تُدين اعتداء الاحتلال على المشاركين في تشييع أبو عاقلة

ماذا علّق &#34;نصر الله&#34; على استهداف الإعلامية شيرين أبو عاقلة؟

ماذا علّق "نصر الله" على استهداف الإعلامية شيرين أبو عاقلة؟

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع

مصرع طفل فلسطيني دهساً في نابلس

مصرع طفل فلسطيني دهساً في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعلّق على أحداث تشييع الشهيدة أبو عاقلة

الاتحاد الأوروبي يعلّق على أحداث تشييع الشهيدة أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

هنية: ندعو إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال

هنية: ندعو إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

الجهاد الإسلامي تُعقّب على مقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة الإسرائيلية في جنين

الجهاد الإسلامي تُعقّب على مقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة الإسرائيلية في جنين

حماس تعلّق على مقتل ضابط إسرائيلي في جنين

حماس تعلّق على مقتل ضابط إسرائيلي في جنين

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34;: عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

منوعات

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

عربي

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية