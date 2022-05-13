سوريا: خمسة شهداء في عدوان إسرائيلي على مصياف

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم، عن استشهاد خمسة أشخاص بينهم مدني واحد، وجرح سبعة آخرين، بينهم طفلة، خلال عدوان إسرائيلي على ريف مصياف.وأفادت وكالة (سانا) للأنباء، أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنّت من التصدي لصورايخ إسرائيلية تم اطلاقها باتجاه مدينة مصياف بريف حماة".وأكدت الوكالة السورية خلال بيان لها، أن هناك "كثافة في صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف ووسائط الدفاع الجوي تتعامل معها بفاعلية من مواقع مختلفة وتُسقط معظمها".