ماذا علّق "نصر الله" على استهداف الإعلامية شيرين أبو عاقلة؟

رام الله - دنيا الوطنقال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن "حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير من مجازر فلسطين إلى لبنان إلى مصر".وتابع نصر الله، خلال كلمةٍ له، بثّتها قناة (الميادين)، إن "الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت شاهدة على جرائم العدو الإسرائيلي وعلى مظلومية الشعب الفلسطيني".وأضاف "أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار هم المطبعون الذين يحاولون أن يقنعوا شعوبنا أن وجود "إسرائيل" طبيعي ويمكن التعايش معها".ولفت الأمين العام، إلى أن "الرسالة الأقوى من استشهاد شيرين أبو عاقلة أنها مسيحية"، مضيفًا أن " الرسالة من شهادة شيرين أبو عاقلة أن العدو الإسرائيلي قتل المسيحيين والمسلمين واعتدى على مقدساتهم وهدم بيوتهم".وأكد على أن "لرسالة من شهادة شيرين أبو عاقلة أن الجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري واللاإنساني الذي لن يتبدل".ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أول أمس، الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.