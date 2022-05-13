عاجل

  • النيابة العامة الفلسطينية: نؤكد استمرار الإجراءات التحقيقية في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال

  • النيابة العامة الفلسطينية: السبب المباشر لوفاة شيرين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية

  • النيابة العامة الفلسطينية: السبب المباشر لوفاة شيرين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية

  • النيابة العامة الفلسطينية: تحقيق أولي يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة شيرين كان من قوات الاحتلال

مباشر | تداعيات الاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شؤون فلسطينية

ماذا علّق "نصر الله" على استهداف الإعلامية شيرين أبو عاقلة؟

ماذا علّق "نصر الله" على استهداف الإعلامية شيرين أبو عاقلة؟
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن "حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير من مجازر فلسطين إلى لبنان إلى مصر".

وتابع نصر الله، خلال كلمةٍ له، بثّتها قناة (الميادين)، إن "الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت شاهدة على جرائم العدو الإسرائيلي وعلى مظلومية الشعب الفلسطيني".

وأضاف "أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار هم المطبعون الذين يحاولون أن يقنعوا شعوبنا أن وجود "إسرائيل" طبيعي ويمكن التعايش معها".

ولفت الأمين العام، إلى أن "الرسالة الأقوى من استشهاد شيرين أبو عاقلة أنها مسيحية"، مضيفًا أن " الرسالة من شهادة شيرين أبو عاقلة أن العدو الإسرائيلي قتل المسيحيين والمسلمين واعتدى على مقدساتهم وهدم بيوتهم".

وأكد على أن "لرسالة من شهادة شيرين أبو عاقلة أن الجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري واللاإنساني الذي لن يتبدل".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أول أمس، الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.

أخبار ذات صلة

229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة الضالعين في جريمة إعدام أبو عاقلة

229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة الضالعين في جريمة إعدام أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34; تُدين اعتداء الاحتلال على المشاركين في تشييع أبو عاقلة

"الخارجية" تُدين اعتداء الاحتلال على المشاركين في تشييع أبو عاقلة

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع

مصرع طفل فلسطيني دهساً في نابلس

مصرع طفل فلسطيني دهساً في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعلّق على أحداث تشييع الشهيدة أبو عاقلة

الاتحاد الأوروبي يعلّق على أحداث تشييع الشهيدة أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

هنية: ندعو إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال

هنية: ندعو إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

وفد قيادي من الديمقراطية يقوم بزيارة تضامنية لأهالي بيت دجن

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

الجهاد الإسلامي تُعقّب على مقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة الإسرائيلية في جنين

الجهاد الإسلامي تُعقّب على مقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة الإسرائيلية في جنين

حماس تعلّق على مقتل ضابط إسرائيلي في جنين

حماس تعلّق على مقتل ضابط إسرائيلي في جنين

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34;: عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

منوعات

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

عربي

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية

تونس: حركة النهضة تحذّر من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية