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تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع

تفحّم جزائري داخل سيارته خلال حادث مروّع
رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، تفحّم شخص بداخل سيارته عقب احتراقها في منطقة عزابة شرق الجزائر.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن حادثاً مروعًا وقع بمنطقة عزابة الواقعة بين محافظتي سكيكدة وعنابة، تمثل في تفحم شاب يبلغ من العمر 30 عاما، إثر اشتعال النيران بسيارته من نوع رونو سامبول، وذلك عقب انحرافها واصطدامها بشجرة.

وأوضح أن ذلك الاصطدام نتج عنه احتراق السيارة بسرعة كبيرة في وقت لم يتمكن فيه السائق من الخروج منها.

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