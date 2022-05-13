شؤون فلسطينية

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع

شاهد: كيف ودّع وليد العمري الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع
رام الله - دنيا الوطن
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثّق لحظة وداع الصحفي وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، زميلته الشهيدة شيرين ابو عاقلة، خلال تشييعها إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون.

ويظهر في الفيديو، وليد العمري، وهي يرثي بكلمات مؤثرة زميلته الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال مراسم التشييع.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أول أمس الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.

وكان  العشرات من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحة المستشفى الفرنسي، وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم



 




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