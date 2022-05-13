ماذا عقبت الخارجية القطرية بشأن أحداث تشييع جثمان الإعلامية أبو عاقلة؟

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم، عن استنكارها الشديد، لمنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي خروج جثمان شيرين أبو عاقلة من المستشفى وقمع مسيرة التشييع.وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إن "سلطات الاحتلال لم تكتف بقتل شيرين بدم بارد بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة".وشددت على "ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها التعسفية بشكل فوري، مراعاة لحرمة الموتى، واحترامًا لكرامتهم، والمشاعر الإنسانية لذوري الفقيدة، والشعب الفلسطيني الشقيق".وجّددت دعوتها إلى " مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة".وكان العشرات من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحة المستشفى الفرنسي، وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.