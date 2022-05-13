عربي

ماذا عقبت الخارجية القطرية بشأن أحداث تشييع جثمان الإعلامية أبو عاقلة؟

ماذا عقبت الخارجية القطرية بشأن أحداث تشييع جثمان الإعلامية أبو عاقلة؟
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم، عن استنكارها الشديد، لمنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي خروج جثمان شيرين أبو عاقلة من المستشفى وقمع مسيرة التشييع.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إن "سلطات الاحتلال لم تكتف بقتل شيرين بدم بارد بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة".

وشددت على "ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها التعسفية بشكل فوري، مراعاة لحرمة الموتى، واحترامًا لكرامتهم، والمشاعر الإنسانية لذوري الفقيدة، والشعب الفلسطيني الشقيق".

وجّددت دعوتها إلى " مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة".

وكان  العشرات من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحة المستشفى الفرنسي، وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

أخبار ذات صلة

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في &#34;قضية فض اعتصام رابعة&#34;

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في "قضية فض اعتصام رابعة"

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34;: عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

قيادي بـ (حماس): الشعب الفلسطيني متأهب لإنهاء الاحتلال وتحرير الأقصى

قيادي بـ (حماس): الشعب الفلسطيني متأهب لإنهاء الاحتلال وتحرير الأقصى

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان أبو عاقلة في القدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان أبو عاقلة في القدس

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

منوعات

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

عربي

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف