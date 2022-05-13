قناة الجزيرة تُدين الاعتداء على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

ومنعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، وأغلقت الطرق والمداخل المؤدية إلى المستشفى الفرنسي في القدس.











رام الله - دنيا الوطنأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الجمعة، اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الإعلامية شيرين أبو عاقلة، خلال تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقبرة بني صهيون.وقالت الشبكة، في بيانٍ لها، "نستنكر بأشد عبارات الشجب والتنديد ممارسات قوات الاحتلال ونحملها المسؤولية عن سلامة المشيعين".وتابعت، "قوات الاحتلال تعتدي على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة في خرق للقوانين الدولية".وأردفت في بيانها، "قوات الاحتلال انهالت بالضرب المبرح على حاملي نعش فقيدة الإعلام العربي والعالمي"وأكدت شبكة الجزيرة على استمرارها في التغطية الصحفية ونقل الخبر والصورة بكل دقة وموضوعية.وكان العشرات من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحة المستشفى الفرنسي، وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.