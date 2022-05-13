هنية: ندعو إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك، خلال بيانٍ صحفي، أصدره رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اليوم الجمعة، للتعقيب على تطور الأوضاع الناجم عن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.وقال هنية، "إن كياناً يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن لن يكتب له الاستمرار، ويخشى رفع علم فلسطين لا بقاء له على أرضنا"وتابع "ندعو إلى سحب الاعتراف بالكيان وإلغاء أوسلو والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة".وعن اغتيال أبو عاقلة، علّق هنيّة، "كما كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تكشف إجرام المحتل في حياتها، فها هي اليوم في تشييع جثمانها تكشف وحشية هذا الكيان من جديد".وأردف، "ها هو مخيم جنين يؤكد استمرارية ونجاعة خيار المواجهة الشاملة، وقدرة شعبنا في المقاومة والصمود والتحدي لهذا الكيان الهش ولجنوده الجبناء".ودعا هنية، السلطة الفلسطينية، إلى "الإعلان رسمياً وفعلياً عن إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان، ووقف التعاون الأمني مع العدو، والالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال".واستطرد القول، أن دعوته جاءت "أمام وحشية الكيان واغتيال ابنة فلسطين واقتحام مخيم جنين وتصاعد الاستيطان في الضفة، والعربدة في الأقصى، وحصار غزة ، واستهداف شعبنا في الداخل، واعتقال الآلاف، ورفض حق العودة، وأمام هذه اللحظة التاريخية التي ينتصر فيها الدم على السيف، والإرادة على القمع".وأكد "نحن في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية، وسوف نمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".