سرايا القدس تكشف تفاصيل اقتحام الاحتلال مخيم جنين صباح اليوم

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عصر اليوم، تفاصيل ما جرى خلال عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.





وقالت سرايا القدس، في بيانٍ لها، "أقدم العدو، صباح اليوم، على التوغل في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين بالضفة المحتلة، مُعززاً بعشرات الآليات ومئات الجنود من القوات الخاصة المصحوبة بغطاء جوي؛ بهدف اعتقال أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس المجاهد: محمود الدبعي، الذي حاصر العدو منزله"





وتابعت، "أطلق تجاهه عدة صواريخ وقذائف، في محاولة لاستعراض القوة، وحرفِ أنظار العالم عن الجريمة التي ارتكبها العدو قبل يومين في مخيم جنين بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".



وأضافت سرايا القدس، "وظلَّ مجاهدنا محمود مشتبكاً بالرصاص لأكثر من أربع ساعات متواصلة حتى نفاذ ذخيرته، قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب مرفوع الرأس، متحدياً ومقدماً الواجب على الإمكان".





وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في مخيم جنين، يعود للمطارد محمود الدبعي، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته عدة ساعات.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر اليوم، مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا)، متأثراً بجراحه التي أصيب لها خلال اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في جنين.



وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها أصابت ضابطاً إسرائيليًا، إصابة خطيرة من قوات اليمام في خلال اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية، من بينها إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن، خلال اقتحام الاحتلال المخيم، صباح اليوم.









رام الله - دنيا الوطن