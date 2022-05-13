الجهاد الإسلامي تُعقّب على مقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة الإسرائيلية في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، بيانًا صحفياً، عقّبت من خلاله على مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم.وقالت الحركة، إن "مقتل أحد كبار الضباط في قوة العمليات الإرهابية الخاصة في جيش العدو دليل على فعالية وحيوية المقاومة، اعتراف بخيبة جيش العدو وفشله"وتابعت الجهاد في بيانها، إن "تصدي كتيبة جنين للاحتلال وسام فخر على جبين فلسطين".وأكدت على أن " قوات الاحتلال لم تتمكن من اعتقال الأخ المجاهد محمود الدبعي إلا بعد أن فرغت ذخيرته، لافتًا إلى أن "مقاتلو كتيبة جنين الأبطال يواصلون بكل بسالة وثبات التصدي لمحاولات جيش الاحتلال اقتحام جنين".وكشفت الحركة، أن "المجاهد الدبعي قاوم العدو واشتبك معه لنحو خمس ساعات متواصلة قام العدو خلالها بإطلاق الصواريخ صوب منزله وفجر جدرانه"وأشادت الجهاد بـ "صمود أبطال كتيبة جنين رغم حجم الملاحقة والاستهدافات وسام فخر في تاريخ فلسطين والأمة".وشددت على أن "سياسة العدو واعتقال المقاومين الأحرار لن يثنيهم عن استمرار دورهم وواجبهم في المقاومة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر اليوم، مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا)، متأثراً بجراحه التي أصيب لها خلال اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في جنين.وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، صباح اليوم، أنها أصابت ضابطاً إسرائيليًا، إصابة خطيرة من قوات اليمام في خلال اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي،، منزلاً في مخيم جنين، يعود للمطارد محمود الدبعي، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته عدة ساعات.وأعلنت وزارة الصحة، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية، من بينها إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن، خلال اقتحام الاحتلال المخيم، صباح اليوم.