حماس تعلّق على مقتل ضابط إسرائيلي في جنين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن "إعلان جيش الاحتلال عن مقتل أحد ضباط قواته الخاصة صباح اليوم في مدينة جنين، اعتراف بجزء من خسائره في هذه المعركة".وتابع قاسم، خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على (تويتر)، إن "هذا الإعلان هو تأكيد على قدرة المقاومين على ايقاع الخسائر بقواته، وإن بسالتهم وإصرارهم على مواصلة الاشتباك ستحرم الاحتلال دائماً من تحقيق أهدافه".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر اليوم، مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا)، متأثراً بجراحه التي أصيب لها خلال اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في جنين.وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها أصابت ضابطاً إسرائيليًا، إصابة خطيرة من قوات اليمام في خلال اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم.