اشتية يعزّي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رام الله - دنيا الوطنتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، باسم الحكومة الفلسطينية، بصادق مشاعر العزاء من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.ودعا اشتية، الله عز وجل أن يمن على الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.وقد تقرر إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دولة فلسطين ليوم واحد غداً.وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أعلنت ظهر اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.كما وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة (40 يوماً)، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.