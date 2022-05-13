دولي

استقالة مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية

استقالة مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المستشارة السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، شيمريت مئير، قرّرت الاستقالة من منصبها بعد قرابة سنة من تعيينها.

وأفاد موقع عرب (48)، أن مئير كتبت  في رسالة استقالتها إلى بينيت أنها ستنهي مهامها مطلع حزيران/يونيو المقبل. وأضافت أنه "خلال السنة الأخيرة جمعت قواي كلها من أجل مساعدتك في المجال السياسي وبشكل عام، في بناء العلاقات الجيدة مع إدارة بايدن، وتعزيز العلاقة مع دول عربية، القريبة والبعيدة، وبتمثيل جيد لإسرائيل في المسرح الدولي، والأهم – تحقيق أهداف سياسية هامة لا مجال هنا لشرحها بالتفصيل، وبضمنها خطوة سياسية هامة للغاية مؤخرا فقط".

وقال بينيت إنه "استجاب بأسف لطلب مئير الاستقالة، وكتب أن "شيمريت ساهمت كثيرا في دفع مكانة دولة إسرائيل السياسية، وبناء علاقات متميزة مع الإدارة الأميركية".

وكشفت تقارير إسرائيلية، أن استقالة مئير جاءت في ذروة توتر العلاقات بينها وبين مستشارين ومسؤولين محيطين ببنينيت، خاصة وأنها كانت أكثر المقربين منه. ولن يتم تعيين أحد مكانها، وستنقل صلاحياتها إلى مجلس الأمن القومي.

ووفق موقع (واي نت العبري)، فإن مئير تعتبر من الشخصيات المؤثرة وصاحبة نفوذ كبير في مكتب بينيت وهي من المقربين منه وليست فقط مستشارته السياسية وكانت تتشاور معه في كل القضايا حتى صاغت استراتيجية إعلامية جديدة للعديد من القضايا منها السياسية، ولكنها لم تفصح بشكل واضح عن سبب استقالتها.





أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة: موسكو تنقل &#34;قسرا&#34; الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا

الولايات المتحدة: موسكو تنقل "قسرا" الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا

وسط حالة طارئة لإمدادات الدم تتقدم كنيسة شينشونجي سماء جديدة أرض الجديدة للتبرع

وسط حالة طارئة لإمدادات الدم تتقدم كنيسة شينشونجي سماء جديدة أرض الجديدة للتبرع

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان

أمير قطر يزور طهران ويبحث مع رئيسي القضايا الإقليمية

أمير قطر يزور طهران ويبحث مع رئيسي القضايا الإقليمية

قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع &#34;زاريا&#34; بضواحي لوغانسك

قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع "زاريا" بضواحي لوغانسك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصدر بيانًا حول تداعيات قضية اغتيال أبو عاقلة

&#34;الخارجية&#34;: عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

فيديو.. قوات الاحتلال تمنع تعليق صور شيرين أبو عاقلة في القدس

فيديو.. قوات الاحتلال تمنع تعليق صور شيرين أبو عاقلة في القدس

إحداها خطيرة.. 13 إصابة برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم جنين

إحداها خطيرة.. 13 إصابة برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم جنين

الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاصر منزل محمود الدبعي أحد عناصر سرايا القدس بمخيم جنين

الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاصر منزل محمود الدبعي أحد عناصر سرايا القدس بمخيم جنين

منوعات

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

عربي

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين