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شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يشيّعون جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى مثواه الأخير في مقبرة جبل صهيون

الفلسطينيون يشيّعون جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى مثواه الأخير في مقبرة جبل صهيون
تشييع جثمان الشيهدة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهيرٌ غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، جثمان الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة بني صهيون، والتي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وشارك في التشييع، عشرات من الصحفيين وممثلين عن مختلف القوى والهيئات السياسية والوطنية الفلسطينية.

وبدأت ظهر اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مسقط رأسها بالقدس المحتلة.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة ، كما وأغلقت الطرق والمداخل المؤدية إلى المستشفى الفرنسي في القدس.

كما ومنعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم

وكان جثمان أبو عاقلة وصل أمس الى المستشفى الفرنسي في القدس، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل. 

وقرعت الكنائس في القدس أجراسها تزامنا مع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة.







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