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شؤون فلسطينية

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة

"الخارجية": عدوان الاحتلال على جنين يهدف لإخفاء الأدلة والتلاعب بمسرح جريمة إعدام أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عدوان الاحتلال الدموي المتواصل ضد شعبنا في محافظة جنين ومخيمها بشكلٍ خاص.

كما أدانت بشدة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أثناء اقتحاماتها المتواصلة ضد أبناء شعبنا ومنازلهم وممتلكاتهم والتي تؤدي باستمرار إلى ارتقاء عديد الشهداء وعشرات الاصابات، والتي كان آخرها اقدام قوات الاحتلال على اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي بجراح خطيرة، وكذلك استخدام القذائف في استهداف منزل واصابة ما يزيد على ١٢ مواطناً بالرصاص الحي في مخيم جنين هذا اليوم. 

وأكدت الوزارة أن اعدام الشهيدة أبو عاقلة يندرج في اطار محاولات جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية لإخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا.

واستدركت: لكن عدوانهم اليوم على مخيم جنين يهدف من جملة ما يهدف لطمس واخفاء الادلة التي تثبت اقدام جيش الاحتلال على اعدام الشهيدة أبو عاقلة والاستفادة من التلاعب بمسرح جريمتهم، في محاولة لإضافة حالة تضليل جديدة عبر بث المزيد من الفيديوهات والتصريحات لتشويه حقيقة عملية اطلاق النار وقتل أبو عاقلة، في محاولة لتثبيت رواية الاحتلال بشأن الجريمة، خاصة وأن الفيديو الذي بثه رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت تم تفنيده بالكامل من قبل منظمة بيتسيلم، وفي هذا الاقتحام الهمجي اليوم تحاول الحكومة الإسرائيلية بث المزيد من الفيديوهات ومن زوايا مختلفة ومواقع عديدة من المخيم باستخدامها لتدعيم ادعاءاتهم، هذا علاوةً على إمكانية إخفاء الأدلة واستبدالها بأخرى والادعاء أنهم وجدوها خلال تفقدهم لموقع جريمتهم، لتعزيز تهربهم من تحمل المسؤولية عن اعدام الشهيدة أبو عاقلة. 

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام الشهيدة أبو عاقلة، وتؤكد أن أية مطالبات لتشكيل لجنة تحقيق دولية لن يقتصر دورها في فحص الأدلة وإنما سيشمل عمليات القتل والاعدام خارج القانون، وسياسة الحكومة الإسرائيلية التي تسمح للجندي بإطلاق النار على الفلسطيني بهدف قتله مع ضمان توفير الحماية القانونية الكاملة له.

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