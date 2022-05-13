عاجل

  • إعلام الاحتلال: مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا) متأثراً بجراحه خلال اشتباك مع فلسطينيين في جنين

مباشر | في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في القدس

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد
الرئيس عباس وخليفة بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
ينعي الرئيس محمود عباس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذنه تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتقدم الرئيس عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، للشيخ محمد بن زايد ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وأبناء الشيخ خليفة، ولجميع آل نهيان الكرام، ولمحمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وللحكومة والشعب الإماراتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً.

وقد تقرر إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دولة فلسطين ليوم واحد غداً.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): الشعب الفلسطيني متأهب لإنهاء الاحتلال وتحرير الأقصى

قيادي بـ (حماس): الشعب الفلسطيني متأهب لإنهاء الاحتلال وتحرير الأقصى

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان أبو عاقلة في القدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان أبو عاقلة في القدس

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

زيارة: تجربة تونس رائدة وسنتعاون معها في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي

زيارة: تجربة تونس رائدة وسنتعاون معها في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم جنين

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم جنين

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على جنين والقدس ومقدساتها تدفع نحو الانفجار الشامل

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على جنين والقدس ومقدساتها تدفع نحو الانفجار الشامل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

فيديو.. قوات الاحتلال تمنع تعليق صور شيرين أبو عاقلة في القدس

فيديو.. قوات الاحتلال تمنع تعليق صور شيرين أبو عاقلة في القدس

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يطلقان برنامج دعم أجندة إصلاح التعليم (سيرتك)

"التربية" والبنك الدولي يطلقان برنامج دعم أجندة إصلاح التعليم (سيرتك)

حماس تُعلق على الأحداث الجارية في مخيم جنين

حماس تُعلق على الأحداث الجارية في مخيم جنين

قطاع غزة: إصابتان إحداها خطيرة بسبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابتان إحداها خطيرة بسبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

صورة.. قوات الاحتلال تتمركز في نفس مكان اغتيال شيرين أبو عاقلة

صورة.. قوات الاحتلال تتمركز في نفس مكان اغتيال شيرين أبو عاقلة

تمهيداً لتشييع أبو عاقلة.. الاحتلال يتخذ إجراءات أمنية مشددة بمحيط الأقصى والبلدة القديمة

تمهيداً لتشييع أبو عاقلة.. الاحتلال يتخذ إجراءات أمنية مشددة بمحيط الأقصى والبلدة القديمة

منوعات

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

توفيق عبدالحميد يكشف عن السبب الرئيسي لاعتزاله

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

شاهد: حلا شيحا تحدث ضجة بآخر نصيحة لجمهورها

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

أشرف زكي يحيل محمود المهدي للمحاكمة لهذا السبب الغريب

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

بعد الانتهاء من تصويره.. عائلة أحمد زكي ترفض عرض هذا الفيلم له

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: محمد هنيدي يتنمر على نفسه بطريقة كوميدية

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

عربي

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين