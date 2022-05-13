الرئيس عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

رام الله - دنيا الوطنينعي الرئيس محمود عباس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذنه تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وتقدم الرئيس عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، للشيخ محمد بن زايد ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وأبناء الشيخ خليفة، ولجميع آل نهيان الكرام، ولمحمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وللحكومة والشعب الإماراتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً.وقد تقرر إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دولة فلسطين ليوم واحد غداً.