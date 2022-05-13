قيادي بـ (حماس): الشعب الفلسطيني متأهب لإنهاء الاحتلال وتحرير الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، أن "الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل والشتات متأهب لإنهاء الاحتلال ورفع رايات العز فوق المسجد الأقصى المبارك".وقال في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز): إن "الاحتلال دولة سراب وأسطورة وهم، ولدى الشعب الفلسطيني من القوة ما يمكنهم من كسر الاحتلال وجبروته".وشدد على أن "الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البيضاء، بوحدتهم في كتائب القسام مع كل المقاومين، فهم كالجسد الواحد ضد الاحتلال وسوف يكونوا درعا واقيا للدفاع عن كل بقعة في فلسطين".وأضاف:" نحن متيقنون باننا سنهزم هذا الاحتلال، كما فعلنا في سيف القدس الذي لن يغمد حتى ترفرف رايات العز فوق المسجد الأقصى".وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الإرادة والقوة ما يمكنه من مواصلة المشوار وتراكم الخبرة حتى تحرير الأقصى"، مشيراً إلى أن "أي شبل في فلسطين لن يركع لهذا الاحتلال، الذي سينجلي تحت ضربات المقاومة".وأردف: "من حقنا أن نقاوم هذا الاحتلال، ولن نقبل الا أن نكون أحراراً، ولا نقبل ان تهان كرامة شعبنا"، موضحاً أن أبناء شعبنا قرروا مقاومة الاحتلال بكل الطرق والوسائل والأدوات.ونبه إلى أن الشعوب المحتلة تقدم التضحيات وآلاف الشهداء لتحرير أرضها وتحقيق النصر وإنهاء الاحتلال، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى لأنه جزء عن عقيدته وجزء من ثوابته.ودعا جبارين الأمة العربية والإسلامية أن تنصر قضيتها، وأن تخرج عن بكرة أبيها في المدن وأمام سفارات الاحتلال.وطالب الشعوب الإسلامية بنصرة الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح، وتسجيل تاريخ مشرف للأجيال بالقادمة.