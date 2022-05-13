حماس تعزي دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد

رام الله - دنيا الوطنقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تعازيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وقالت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تتقدّم حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعباً، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، ظهر اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة (40 يوماً)، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة.