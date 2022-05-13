شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان أبو عاقلة في القدس

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.





ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.





وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.





وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، تمهيداً لتشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.





وسيوارى جثمان أبو عاقلة الثرى، بعد ظهر اليوم، في مقبرة صهيون المجاور للبلدة القديمة.





وكان جثمان أبو عاقلة وصل أمس الى المستشفى الفرنسي في القدس، حيث سينقل الجثمان إلى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل.





وستقام مراسم التشييع، وسط حضور جماهيري كبير، اذ يشارك فيها ممثلون عن مختلف القوى والهيئات السياسية والوطنية الفلسطينية.

يتبع..