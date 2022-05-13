البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلا المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أن "الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن يردعه إلّا المقاومة".وقال في تصريح صحفي: إن الاحتلال يفقد صوابه من مقاومة الشعب الفلسطيني، وخاصة في جنين التي تتجلى فيها المقاومة والمواجهة.وأضاف أنه ليس أمام الفلسطينيين إلّا الوحدة على طريق مقاومة الاحتلال وتكريس إرادة الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقهم.وأشار البرغوثي إلى أن محاولات الاحتلال لطمس جريمته باغتيال الصحفية يرين أبو عاقلة لن تمر، موضحاً أن "ما يجري في فلسطين يكشف ويعري المعايير الدولية في التعامل مع الأحداث".