حركة المقاومة الشعبية تُعقب على أحداث جنين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط، اليوم الجمعة، إن "جنين عنوان المرحلة الجهادية في الضفة والعدو يحاول أن يفرض معادلات القوة باستباحة الدماء الفلسطينية داخلها".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ما يجري من مقاومة باسلة داخل جنين وحالة الاشتباك المستمرة دليل بأن الواقع والمعادلات بالضفة تغيرت وأن شعبنا الفلسطيني لا يعرف إلا لغة الحرية لا لغة الاستسلام".وشدد على أن "العدو عبر ما يقوم به في جنين يفتح النار وعليه أن يترقب الفعل الفلسطيني لأن قادة المقاومة حذرت العدو بأن جنين تعني بركاناً سينفجر من كل الجبهات الفلسطينية في وجهه".وتابع الأزبط: "المجتمع الدولي وأمام كل جرائم الاحتلال ومغتصبيه لا يرى بعين الحقيقة ويساوي الضحية بالجلاد ويشرعن بصمته وعجزه عن تطبيق القوانين واللوائح الدولية التي من المفترض أن تحمي المدنيين والصحفيين".