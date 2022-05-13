إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم جنين

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة مجند من وحدة "اليمام" بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه تم

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه تم استدعاء مروحية عسكرية لمنطقة الأحداث في جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها أصابت ضابطاً إسرائيليًا، إصابة خطيرة من قوات اليمام في خلال اقتحام مخيم جنين

وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلاً في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.





ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.



