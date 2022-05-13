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إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم جنين

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم جنين
أثناء نقل جندي مصاب داخل عربة عسكرية في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة مجند من وحدة "اليمام" بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه تم استدعاء مروحية عسكرية لمنطقة الأحداث في جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها أصابت ضابطاً إسرائيليًا، إصابة خطيرة من قوات اليمام في خلال اقتحام مخيم جنين

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلاً في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.

وشوهدت ألسنة اللهب تخرج من المنزل المستهدف بهذه القذائف، فيما تطالب قوات الاحتلال الدبعي بتسليم نفسه.

 


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