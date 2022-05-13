الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على جنين والقدس ومقدساتها تدفع نحو الانفجار الشامل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، يأتي استمراراً للحرب الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وأضاف، في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن استمرار الهجوم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة الاقتحامات والاعتداءات في مدينة القدس المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار سياسة الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية هو ما يخلق مزيد من أجواء التوتر والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.وتابع أبو ردينه، إن ما يجري في مدينة جنين ليس حادثا منعزلاً عن ما يجري في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وهي سياسة ستدفع الأمور نحو الانفجار الشامل الذي لا يمكن السيطرة عليه إطلاقاً.وقال، نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يجعل الوضع يصل إلى مرحلة اللاعودة، التي لا يمكن توقع نتائجها.