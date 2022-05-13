فيديو.. قوات الاحتلال تمنع تعليق صور شيرين أبو عاقلة في القدس

وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، تمهيداً لتشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.





وسيوارى جثمان أبو عاقلة الثرى، بعد ظهر اليوم، في مقبرة صهيون المجاور للبلدة القديمة.





وكان جثمان أبو عاقلة وصل أمس الى المستشفى الفرنسي في القدس، حيث سينقل الجثمان إلى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل.



