إحداها خطيرة.. 13 إصابة برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم جنين

وأكدت "الصحة" أن مجمل الإصابات التي وصلت المشافي في جنين، 13 إصابة، بينها إصابة حرجة في البطن وأخرى في الصدر، وخمس إصابات متوسطة، وست إصابات بين الطفيفة والمتوسطة.



وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.



ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.



وشوهدت ألسنة اللهب تخرج من المنزل المستهدف بهذه القذائف، فيما تطالب قوات الاحتلال الدبعي بتسليم نفسه.



وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.











وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.وشوهدت ألسنة اللهب تخرج من المنزل المستهدف بهذه القذائف، فيما تطالب قوات الاحتلال الدبعي بتسليم نفسه.وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن 13 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية.وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.