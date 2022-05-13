أول تعليق من حركة فتح على اقتحام مخيم جنين واستهداف أحد المنازل





وأضافت على لسان مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "جنين لا تستسلم وتواصل النضال رغم هدم المخيم وتدميره قبل 20 عاماً لإيقاف شعلة النضال، إلا ان مخيم جنين يعود اليوم لمواصلة مسيرة النضال والكفاح الوطني".





وتابع بأن "هذه المسيرة لا يمكن أن تتوقف إلا برحيل الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع".





وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.

يأتي ذلك في وقت أصيب فيه شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، اليوم الجمعة، إن "جنين لا تنام وصباحها اليوم قذائف".