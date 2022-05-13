حماس تُعلق على الأحداث الجارية في مخيم جنين

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.





ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.





يأتي ذلك في وقت أصيب فيه شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.





وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن "الانتفاضة الشاملة والمواجهة الدائمة والمفتوحة مع الاحتلال لا مفر منها لوقف تغوله وعربدته على شعبنا وصولاً لكنسه عن أرضنا".وقال القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "التحية لجنين وأهلها ومقاتليها الذين يتصدون للاقتحام المتكرر للمخيم ويفشلون محاولات الاحتلال".وشدد على أن "جنين تقاوم وتستمر في معركتها وتستبسل في مواجهة الاحتلال ولن تنكسر وستنتصر".