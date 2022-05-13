عاجل

  • "الصحة": إصابة مواطنيْن جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين منذ صباح اليوم الجمعة وإحدى الإصابات خطيرة

  • جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تدخل محيط المنزل المحاصر في مخيم جنين

  • إذاعة جيش الاحتلال: لا يزال محمود الدبعي متحصنًا في منزله بجنين ويرفض تسليم نفسه

عربي

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية
الملك عبد الله الثاني ووزير الدفاع الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة)، فإن القمة تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وسبقت القمة لقاءات للعاهل الأردني، مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

وكان العاهل الأردني، أكد أن الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، موضحا أن دعم الولايات المتحدة للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك.

وحذر خلال لقائه في البنتاغون أمس الخميس وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، معتبرا أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الملك، في تصريحات مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي في بداية اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد "إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".

وبيّن أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع "أصدقائنا الأميركيين"، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، مشيرا إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معا، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.

وأعرب الملك عن تطلع دول في المنطقة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التقريب بين مختلف أطراف الإقليم والتصدي للتحديات المتعددة، ومنها تصاعد الإرهاب بعد تمكنه من التوسع ضمن حواضن معينة خلال فترة جائحة (كورونا)، فضلا عن التحديات الناجمة عن التطورات بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها على المنطقة.

أخبار ذات صلة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في &#34;قضية فض اعتصام رابعة&#34;

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في "قضية فض اعتصام رابعة"

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

ليبيا.. الدبيبة يبحث مع المستشارة الأممية إجراء الانتخابات

ليبيا.. الدبيبة يبحث مع المستشارة الأممية إجراء الانتخابات

انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

عربي

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في &#34;قضية فض اعتصام رابعة&#34;

مصر.. إصدار أحكام على عدد كبير من المتهمين في "قضية فض اعتصام رابعة"