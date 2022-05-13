يلتقي بايدن اليوم.. العاهل الأردني يحذر من استمرار دوامة العنف بالأراضي الفلسطينية

يلتقي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.



ووفق ما نقلت قناة (المملكة)، فإن القمة تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.



وسبقت القمة لقاءات للعاهل الأردني، مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

وكان العاهل الأردني، أكد أن الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، موضحا أن دعم الولايات المتحدة للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك.





وحذر خلال لقائه في البنتاغون أمس الخميس وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، معتبرا أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.





وقال الملك، في تصريحات مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي في بداية اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد "إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".





وبيّن أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع "أصدقائنا الأميركيين"، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، مشيرا إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معا، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.



