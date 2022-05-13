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دولي

الولايات المتحدة: موسكو تنقل "قسرا" الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا

الولايات المتحدة: موسكو تنقل "قسرا" الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت واشنطن يوم الخميس، إن موسكو ومنذ بدء العملية العسكرية أواخر شباط/فبراير الماضي، نقل "قسرا" "آلافا عدة" من الأوكرانيين إلى روسيا.

وأضافت بأنه عملية النقل القسري، جاءت من خلال "معسكرات فرز" حيث يتعرضون لمعاملة "قاسية".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كييف تقول إن موسكو رحّلت 1.2 مليون شخص إلى روسيا، منددة بوجود "معسكرات فرز" في الأراضي التي يسيطر عليها الروس في الشرق الأوكراني، ويَمرّ عبرها هؤلاء "المُرَحّلون".

وقال مايكل كاربنتر، السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الخميس، إن "الولايات المتحدة تقدّر أن القوات الروسية نقلت آلافا عدة من الأوكرانيين إلى (معسكرات الفرز) هذه، وأجلت عشرات الآلاف على الأقل إلى روسيا أو إلى أراض تسيطر عليها روسيا، وأحيانا دون أن تُبلغ مَن تم إجلاؤهم بوجهتهم النهائية".

وأضاف في خطاب ألقاه في فيينا: "نقدّر أن القوات الروسية نقلت قسرا آلافا عدة من المدنيين نحو الأراضي الروسية"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.

وتحدث الدبلوماسي عن شهادات حول "استجوابات وحشية" تترافق مع "تعذيب" داخل "معسكرات الفرز" تلك، بهدف "تحديد أي شخص لديه أدنى ولاء لأوكرانيا".

وقال إن هناك "روايات كثيرة تتحدث عن مصادرة الهواتف المحمولة للمُعتقلين" وحتى جوازات سفرهم، وعن الحصول على "كلمات المرور بالإكراه، وتفحّص (حساباتهم على) شبكات التواصل الاجتماعي ورسائلهم، بحثا عن أي مؤشر على معارضة الحرب الهمجية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

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