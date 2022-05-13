صورة.. قوات الاحتلال تتمركز في نفس مكان اغتيال شيرين أبو عاقلة

تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في نفس المكان الذي اغتال فيه مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين.





ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن قواته، التي قال إنها "نشاطاً عسكرياً في جنين"، وصلت صباح اليوم إلى النقطة التي قُتلت فيها مراسلة قناة الجزيرة، وذلك في "إطار تحقيق داخلي واستخلاص الدروس"، وفق تعبيره.





واستشهدت مراسلة الجزيرة أبو عاقلة صباح الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها لاقتحام قواته لمدينة جنين.











رام الله - دنيا الوطن