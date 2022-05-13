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شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم محاولته مهاجمة سيارة للمستوطنين قرب (بيت إيل)

الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم محاولته مهاجمة سيارة للمستوطنين قرب (بيت إيل)
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قواته أصابت فلسطينياً قرب مستوطنة (بيت إيل)، شمال شرق مدينة البيرة، بزعم محاولته مهاجمة سيارة للمستوطنين.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن مراقبات الجيش رصدت فلسطينيا وهو يلقي "بلوك" على سيارة للمستوطنين ويحاول حتى فتح أبوابها بالقرب من مستوطنة (بيت إيل).

وأضاف: أن قوة من الجيش شرعت لاعتقاله، وقامت بإطلاق النار عليه وإصابته، فيما "عُثر لاحقًا بحوزته على سكين وزجاجة حمض"، وفق زعمه.

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